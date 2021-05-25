TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA
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TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'daki özel rehabilitasyon merkezinde, down sendromlu ve otizmli çocuklar için terapide kullanılan kısa bacaklı 2 Arap atı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

BATMAN'daki özel rehabilitasyon merkezinde, down sendromlu ve otizmli çocuklar için terapide kullanılan kısa bacaklı 2 Arap atı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün sabah kent merkezindeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinin bahçesine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, down sendromlu ve otizmli çocuklar için terapide kullanılan kısa bacaklı Arap atını bisiklete bağlayıp kaçırdı. Bu sırada, başka bir at, kaçırılan atın arkasından gitmeye başladı. Durumu fark eden 2 şüpheliden biri, ikinci atı da alıp, koşarak kaçtı. Atların kaçırılma anı, merkezin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde rehabilitasyon merkezine geldiklerinde atların olmadığı fark etmeleri üzerine güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede çalındıklarını tespit ettiklerini söyleyen kurum yetkilisi Ercan Yaşar, "Eğitimli kısa bacak Arap atlarını 15 bin liraya satın almıştık. Öğrencilerimizin eğitimi için aldık. Bu durum öğrencilerimizi olumsuz etkiledi. Hırsızlar umarım kısa zamanda yakalanır" dedi.

TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA
TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA
TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA
TERAPİDE KULLANILAN ATLARIN ÇALINMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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