TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Masal T.'nin sağlık merkezinde olduğu, olay tarihi olan 18 Haziran 2021'de şüpheli Şevket Karadağ'ın kendini 'Hakan' olarak tanıtarak olay yerine geldiği ve lavaboya gittiği anlatıldı.

KENDİNİ POLİS ALARAK TANITTI

Müşteki Masal T.'nin, şüphelinin masaj için geldiğini düşündüğü ve şüpheli Karadağ'ın hazırlanmak için odaya gittiği kaydedilen iddianamede, Masal T.'nin odaya girdiği sırada Karadağ'ın cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığı, kendini polis alarak tanıttığı ve Masal T.'yi emniyete götüreceğini söylediği belirtildi.

MÜŞTEKİ BEYANI TUTARLI VE AYRINTILI

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Şevket Karadağ'ın "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla ve iş yerinde nitelikli yağma" suçlarından 12 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu şüpheli Karadağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri