Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular

03.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:20

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların, terapi için aldıkları kurslarda yapılan el sanatı ürünleri için sergi oluşturuldu.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen sergide, hastalar tarafından ortaya konan el sanatları ürünleri ilgi gördü.

Burada kurs hocaları tarafından Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım'a bilgi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki öğretmenler, öğrencileri ziyaret etti ve sergilenen eserlerden satın aldı.

Kaynak: AA