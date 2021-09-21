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Terapi Evreni Uygulaması

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Terapi Evreni Uygulaması

Terapi Evreni, ruh sağlığında profesyonel desteği bir lüks olmaktan çıkarıp, herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun, internetiniz ve akıllı telefonunuz varsa Terapi Evreni'ne yakınsınız.

İstediğiniz her yerde, alanında uzman psikologlarımız arasından ya da diyetisyenimizden, kendinize uygun olanı seçip kolayca randevu alabilirsiniz. Görüşmeleri tercihinize bağlı olarak sesli ya da görüntülü yapabilirsiniz. Bu görüşmeler uygulama içinden, başka bir yere yönlendirilmeksizin, gizlilik prensibine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca uygulama, kişisel gelişiminizi destekleyebileceğiniz 63 günlük programlar sunuyor. Takıntı, özgüven, bağımlılık, ilişkiler gibi problemleri kendi kendinize aşmanıza yardımcı olan bu programlarda 63 gün boyunca her gün bir göre alıyorsunuz. Bu görevleri gerçekleştirerek kişisel gelişiminize katkıda bulunabiliyorsunuz. Uygulamadan uyku, aşk acısı ya da kaygı gibi problemlere yönelik kendi kendinize yapabileceğiniz meditasyonlara da ulaşabiliyorsunuz. Son olarak psikoloji ile ilgili güncel konular hakkında bir blogu da var. Ruh sağlığı alanında yeni bir kapı açmayı hedefleyen Terapi Evreni uygulamasını Apple Store ve Google Play Store aracılığıyla telefonunuza indirebilirsiniz.

Son zamanların en dikkat çeken Ruh Sağlığı uygulaması: Terapi Evreni

Henüz geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıcıların hizmetine sunulan Terapi evreni daha ilk ayında on bin kullanıcı sayısını aştı. Türkiye'deki talebin yanı sıra, yurt dışından da oldukça rağbet görüyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci tarafından kurulan ve günden güne geliştirilen uygulama, temelde toplumun ruh sağlığını desteklemeyi hedefliyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar, dünyanın neresinde olursa olun, uzman psikolog ve diyetisyenlerden oluşan profesyonel ekibe online olarak ulaşabiliyor. Yani akıllı telefonunuz ve internetiniz varsa, Terapi Evreni yanı başınızda.

Uygulama sayesinde kullanıcılar, kendilerine uygun olan zamanda, istedikleri uzmanı seçip kolayca randevu alabiliyor. Görüşmeler tercihine bağlı olarak sesli ya da görüntülü olabiliyor. Bu görüşmeler uygulama içinden, başka bir yere yönlendirilmeksizin, gizlilik prensibine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca uygulama, kişisel gelişimi destekleyen 63 günlük programlar sunuyor. Takıntı, özgüven, bağımlılık, ilişkiler gibi problemlerle baş etmeyi kolaylaştıran bu programlarda 63 gün boyunca her gün bir görev içeren bir bildirim alıyorsunuz. Bu görevler yine uzman bir ekip tarafından, terapilerde kullanılan bilimsel yöntemlerle hazırlanıyor.

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