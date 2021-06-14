Ter Stegen EURO 2020'de neden yok? ter Stegen Almanya maçında neden yok?
Alman Milli kadrosunun en önemli oyuncuları arasında yer alan kaleci ter Stegen, EURO 2020 Almanya aday kadrosunda yer almadı. Birçok futbol sever Alman kalecinin Milli takımda neden olmadığını araştırmaya başladı. Futbol severler internette en çok ter Stegen EURO 2020'de neden yok? ter Stegen maçta neden yok? gibi aramalar yapmakta.
35 yaşındaki Neuer'in varisi olarak görülen Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen EURO 2020 Almanya aday kadrosunda olmaması futbol severlerin dikkatini çekti. Peki Ter Stegen EURO 2020'de neden yok? ter Stegen maçta neden yok?
TER STEGEN EURO 2020'DE NEDEN YOK?
29 yaşındaki kaleci sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı tedavi olması gerektiği için EURO 2020 Almanya kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.
Birçok futbol severi üzen bu haberin ardından Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı.