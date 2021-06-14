Ter Stegen EURO 2020'de neden yok? ter Stegen Almanya maçında neden yok?

Alman Milli kadrosunun en önemli oyuncuları arasında yer alan kaleci ter Stegen, EURO 2020 Almanya aday kadrosunda yer almadı. Birçok futbol sever Alman kalecinin Milli takımda neden olmadığını araştırmaya başladı. Futbol severler internette en çok ter Stegen EURO 2020'de neden yok? ter Stegen maçta neden yok? gibi aramalar yapmakta.