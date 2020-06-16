Ter lekeleri nasıl çıkarılır? Ter lekeleri ile mücadele eden yöntemler! Ter lekelerinden kurtulmak için pratik uygulamalardan yardım alabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle yapılan özel uygulamalarla kıyafetlerinizdeki ter lekelerinden kurtulabilirsiniz.

Ter lekeleri hem görüntüsü hem de kokusu ile rahatsız edicidir. Bu sorunda kurtulmak için evde özel uygulamalar yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler.

1.YENİ OLUŞAN LEKELERE ÇÖZÜM

Yeni oluşan ter lekeleri için basit karışımlı yöntemi uygulayabilirsiniz.

5 yemek kaşığı sodyum bikarbonatı 1 litre (4 bardak su) suda çözün. Ter lekesi olan kıyafeti bu suyun içinde yarım saat bekletin.Ardından normal şekilde yıkama işlemi yapın.

2.İNCE TUZ UYGULAMASI

Bu uygulamayı yapmak için 3 yemek kaşığı ince tuz ve yeteri kadar su gereklidir. Uygulama için öncelikle kıyafeti ılık su ile ıslatın. 3 yemek kaşığı ve bir miktar tuzu karıştırıp lekeli kıyafeti bu suyun içinde yarım saat bekletin. Daha sonra durulayıp kurumaya bırakın.

3.SİRKELİ ÇÖZÜM

4 yemek kaşığı beyaz sirke ve 2 bardak su ile kıyafetlerinizdeki ter lekelerinden kurtulabilirsiniz. İki bardak suya sirkeyi ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ter lekesinin üzerine döküp yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra kıyafetinizi soğuk suyla durulayın.

ALTERNATİF YÖNTEM

2 limonun suyunu ter lekesi olan bölgeye uygulayın. Ardından tuzu dökün ve ellerinizle lekeyi ovun. Daha sonra bol su ile kıyafetinizi durulayın.