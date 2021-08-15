Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

2021 yılı nisan ayında kurulan Teqball (masa futbolu) Federasyonu, 1. Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

2021 yılı nisan ayında kurulan Teqball (masa futbolu) Federasyonu, 1. Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türkiye Teqball Federasyonundan yapılan açıklamaya göre seçime tek liste giren Sabahattin Sabrioğlu, delegelerin tamamının oyunu alarak yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Sabrioğlu'nun başkanlığına seçildiği yönetim kurulunda Sebahattin Keskin, Haldun Yamakoğlu, Akın Öner, Faruk Ügümü, Mehmet Çelik ve Mehmet Tayfun Karaalp yer aldı.

Öte yandan Sebahattin Keskin, verilen önerge sonrası genel kurul kararıyla onursal başkanlığa getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 18:59:34. #1.15#

title