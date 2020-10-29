Tepkiler çığ gibi büyüyor! Fransa'nın katliamları İstanbul'daki başkonsolosluğun duvarlarına yansıtıldı

Fransa'da her geçen gün yükselmekte olan İslam ve Türkiye karşıtlığına yönelik tepkiler sürüyor. Bir grup vatandaş, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun duvarına, Fransa'nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler yansıttı.