Tepkiler çığ gibi büyüyor! Fransa'nın katliamları İstanbul'daki başkonsolosluğun duvarlarına yansıtıldı
Fransa'da her geçen gün yükselmekte olan İslam ve Türkiye karşıtlığına yönelik tepkiler sürüyor. Bir grup vatandaş, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun duvarına, Fransa'nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler yansıttı.
Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir kapak yayımlamıştı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel büyük tepki toplamıştı.
PROJEKSİYONLA DUVARA YANSITTILAR
Macron hükümetinin körüklemesiyle Fransa'da her geçen gün daha da büyüyen İslam ve Türkiye karşıtlığına vatandaşlar tepki gösterdi. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Macron hükümetine karşı eylem düzenledi.
Yanlarında getirdikleri projeksiyon ile başkonsolosluk binasının duvarına, Fransa'nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler ve bilgilendirici yazılar yansıttı.