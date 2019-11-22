Tepki yağdı... yavru köpek 'taksi'den iyi haber

22.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21

Esenyurt'ta bir taksi sürücüsünün yavru köpeği ezme görüntüleri sosyal medyada yayılınca hayvan severlerden çığ gibi tepki yağdı

Tedavi altına alınan yavru köpekten iyi haber geldi.

"Taksi" adı verilen yavru köpeğin sağlık durumu iyi. Yavru köpeği ezerek uzaklaşan taksi sürücüsünün işine araç sahibi tarafından son verildiği öğrenildi.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta bir taksi sürücüsü manevra yaptığı sırada yavru köpeği ezdi. Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki çeken olayla ilgili durak yetkilileri olaya karışan sürücünün işine son verirken, ezilen yavru köpekten ise iye haber geldi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir site önünde meydana geldi. Taksi sürücüsü, müşterisi Zülal Özgürer'i siteye getirdi. Yolcunun araçtan inmesinin ardından site bahçesinden çıkan taksi sürücüsü burada yavru bir köpeği ezdi ardından olay yerinden ayrıldı. Yavru köpeğin inlemelerini duyan site görevlisi ve sakinleri köpeğin yardımına koştu. Yerde acılar içinde yatan köpek için veteriner çağırdı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasıyla taksi şoförü ve çalıştığı durağın tepki yağdı. Çok sayıda hayvan sever durağı telefonla arayarak tepki gösterdi.

ANNE KÖPEK BAŞINDA BEKLEDİ

Taksiyi kullanan site sakini Zülal Özgürer, taksi şoförünün köpekle ilgilenmediğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Özgürer, "Evden para almak için içeri girdim. Geldiğim zaman burada kapı açıktı. Bir kadın ve güvenlik görevlisi köpeğin başında bekliyordu. Köpek can çekişiyordu arka ayakları oynamıyordu. Veterineri aradık, geldiler götürdüler. Çok bağırıyordu annesi geldi başına. Kutuya koyduk başında bekledik. Kırık yok dediler bize" dedi.

YAVRU KÖPEK İYİ

Yaralı yavru köpek Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Burada tedavisi süren yavru köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Mücahit Altun,"Gelen ihbar üzerine biz köpeği aldık. Röntgenlerini çektik çok şükür her hangi bir kırığımız yok. Üzerinden büyük bir yük geçtiği için iç kanama riski var. Dün akşamdan beri önlem amaçlı iç kanama önleyici iğnelerimizi yapıyoruz. Şu an için genel durumu, iştahı iyi. 48 saat burada durması gerekiyor. 48 saat sonunda genel durumu iyiyse tekrar bulunduğu yere ailesinin yanına salınacak. İsmini 'taksi' koyduk. 1,5 -2 aylık erkek bir yavrumuz" diye konuştu.

"ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERDİK"

Olayın sosyal medya da büyük tepki çekmesinin ardından taksi sürücüsünün işine araç sahibi tarafından son verildi. Çok sayıda tepki telefonu alan durak sorumlusu olayı duyunca kendilerinin de çok üzüldüğünü söyledi. Taksi Durağı sorumlusu Kadir Yıldız, " Üzücü bir olay oldu ama gerçekten arkadaşımız bilinçli şekilde yapmıyor. Görüntüler de görüyorsunuz. Çıkış yaparken arka lastiğin oraya geliyor. Sol tarafında da köpekler var. Önünde de bir tane var dikkat ediyor köpeğe vurmamak için. Araç geriye geliyor insanlar sanıyor ki kasıtlı yaptı ama öyle bir şey yok. İyi bir insan şoförümüz ama işte çıkarttık bu durakta çalışamaz zaten" şeklinde konuştu.

Barınaktaki çalışanların "Taksi" ismini verdiği yavru köpeğin tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA