Tepki, köklerine geri döndü!
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Tepki, köklerine geri döndü!

Türkçe rap müziğe M.O.B Entertainment ile iki yıldır yeni yıldızlar kazandıran Tepki, bu defa yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Tepki'nin 2 parttan oluşan yeni albümünün ilk bölümü olan "212", Uzi, Motive ve Ruby'nin de yer aldığı 5 şarkıdan oluşuyor

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Tepki, köklerine geri döndü!

Tarzıyla fark yaratan, unutulmaz şarkılara imza atan başarılı rapper, oldschool sound'ları yeni HipHop anlayışında harmanladığı "212" albümü ile köklerine geri dönüyor.

Hayatını anlatıyor

Yıllar önce bir göz odada müzik yapmaya başlayan ve yıllar içinde geniş kitlelere ulaşan Tepki, geri dönüş albümüyle hayatını, sokakları, yokluğu ve gettoyu anlatıyor.

Uzi, Motive ve Ruby eşlik etti

Albümde sanatçıya, düetleriyle Uzi, Motive ve Ruby eşlik ederken, prodüktör koltuğunda Uğur Öztürk, Segah ve Glam işbirliği yer alıyor.

Tepki'nin "Ghetto" isimli şarkısına çekilen iddialı klibi, büyük ses getireceğe benziyor.

Kaynak: Snob Magazin

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