Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
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Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Yaşam

Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti Su patlağından dolayı kazılan ancak aradan geçen 1.5 yıla rağmen yapılmayan yola tepki için yolun ortasına çiçek dikti Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş su patlağından dolayı kazılan ancak aradan geçen 1.

Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti

Su patlağından dolayı kazılan ancak aradan geçen 1.5 yıla rağmen yapılmayan yola tepki için yolun ortasına çiçek dikti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş su patlağından dolayı kazılan ancak aradan geçen 1.5 yıla rağmen yapılmayan yolun ortasına tepki için çiçek dikti.

Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce Kadirli merkeze bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 547 Sokakta bulunan su patlağını yapmak için yolun ortasını kazan Kadirli Belediyesi ekipleri su patlağını tamir etti, ancak yolu yapmadan gittiler. Sokak üzerindeki bir evde yaşayan Yusuf Atahan isimli mahalle sakini yolun yapılması için belediyeye sözlü ve yazılı şekilde müracaatta bulundu. Ancak aradan geçen 1.5 yıl süre zarfında yolun yapılmadığını belirten Yusuf Atahan, bu duruma dikkat çekmek ve tepkisini göstermek amacıyla kazılan ve tekrar yapılmayan yolun ortasına çiçek dikti.

Yol için bir çok kez başvuran Yusuf Atahan, "Hem sözlü hem yazılı şekilde müracaatta bulundum. Bir sonuç alamadım. Yolda su patlağı oluştuğu gerekçesiyle burası kazıldı patlak tamir edildi ancak yolumuz tekrar yapılmadı. Bende tepki amacıyla yol ortasına çiçek diktim" dedi.

Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti
Onarımı yapılmayan yola tepki için çiçek dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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