Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2)
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Ali ihsan, DHA, Güncel

Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2)

ÖZÜR DİLEDİMustafa T.E., Ali İhsan Yavaşça'nın kendisinden şikayetçi olmadığına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:02
Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim (2)

ÖZÜR DİLEDİ

Mustafa T.E., Ali İhsan Yavaşça'nın kendisinden şikayetçi olmadığına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaşça'nın DHA'ya yaptığı açıklamasını paylaşan Mustafa T.E., "Amca benim samimiyetime ve saygısızlık yapmadığıma inandığı, şikayetçi olmadığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden özür diliyorum ve ellerinden öpüyorum. Benden yaşça büyük olan İhsan amca beni diğer insanlar gibi yanlış anlamadı ve şikayetçi olmadı. En kısa zamanda kendisine ziyarette bulunacağım ve gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'ONU SEÇMEMİN NEDENİ TATLILIĞIYDI'Mustafa T.E, olayın hemen ardından yine sosyal medya hesabında yaptığı ilk açıklamada ise "Ben amcaya 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatmak ve evde kalması gerektiğini farklı bir şekilde uyarmak istedim. Bu kadar gündeme gelmesinin tek sebebi amcanın yüzü, konuşması, masumiyeti ve o içten saflığının olduğunu çok iyi biliyorum. İhsan amcayı seçmemin nedeni ise onunu bana gelen sempatik ve tatlılığı idi. Kendimi polis veya kamu görevlisi gibi tanıtma amacım yoktu, amacım yaşlı amcanın daha duyarlı olmasını sağlamaktı" dedi. 'COVID-19'DAN DOLAYI İYİ OLDU'Mustafa T.E., hakimin verdiği konuttan çıkmama ve huzurevi ziyareti cezası ile ilgili de Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde beklerken çektiği videosunu paylaşarak yaptığı açıklamada ise, "Huzurevi ziyaretini ceza olarak görmem efendim, seve seve yaparım. 15 gün konuttan ayrılmama cezası da COVID-19 kapsamından dolayı iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: DHA

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