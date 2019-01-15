Tepki Çeken Serginin Ground Zero'dan Kaldırılması Kararı

NEW Suudi Arabistan bayrağının yer alması nedeniyle tepki çeken G20 ülkelerini simgeyelen sanat sergisi, 11 Eylül terör saldırılarının gerçekleştiği "Ground Zero" (Sıfır Noktası) adı verilen alandan kaldırılarak başka bir yerde sergilenecek.

Fransız sanatçı Laurence Jenkell tarafından yapılan G20 ülkelerinin bayraklarını temsil eden dev şeker şeklinde heykellerin bulunduğu sergi Suudi Arabistan bayrağı yüzünden büyük tepki çekti.

11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının ailerlerinden oluşan bir grup, "o alanda Suudi Arabistan bayrağının olduğu heykelin varlığının 11 Eylül saldırıları için adalet arayan tüm Amerikalarılara yönelik çirkin bir hakaret olduğu" gerekçesiyle şikayette bulundu.

Yetkililer, şikayet ve tepkiler üzerine aralarında Suudi Arabistan bayrağının da olduğu serginin Ground Zero'dan kaldırılarak başka bir alanda açılacağını bildirdi.

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı ve kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda "Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu belirterek" ülkeye dava açmıştı.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı.

Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA