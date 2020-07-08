Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler
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Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler

İstanbul'da 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından, benzer bir görüntü yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu kez, bir babanın küçük kızına sigara içirdiği anlar kameraya yansıdı.

08.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:26

İstanbul'da 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından, benzer bir görüntü yine sosyal medya gündemine oturdu. Görüntülerde bir babanın küçük kızına sigara içirdiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada Mehmet K. kullanıcı isimli bir hesaptan paylaşılan videoda, babası olduğu iddia edilen bir kişinin 2 yaşlarındaki küçük bir çocuğa sigara içirdiği görülüyor.

"MEHMET K. TUTUKLANDI"

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

"GELECEĞİN KEŞİ"

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler
Haber Yorumları (3)
ZUBİZARETTA: Al çocuğu ailenin elinden, hiç olmazsa keş olmaz.
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HAMDİ: rezil herif zaten çocuk senin yüzünden pasif içici oluyor. Böylelerine hapis cezası verilmeli. Tertemiz çocuğu zehirliyor adi.
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VATAN DAŞ: Devletimiz çocuğa içirilen o sigaradan çatır çatır vergi alıyor mu almıyor mu ? Çocuğa zararlı olan sigara yetişkinlere faydalı mı ? Aslında sigara diye bir şeyin hiç olmaması lazım, onu söylemek istiyorum. Sigaranın kendisine, şu olaya verdiği tepkinin yüzde birini vermiyor insanlık. Zaten veriyor olsaydı şu anda sigara diye bir şey olmazdı.
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