Tepki çeken açıklamaların sahibi Seray Sever kimdir, kaç yaşında?

Uzun süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, sunucu Seray Sever, sunucusu olduğu TV programında söylediği sözlere şarkıcı Atilla Taş 'Bir bitmediniz arkadaş' şeklinde yanıt verdi. Seray Sever kaç yaşında? Seray Sever eşi kim? Seray Sever hayatı haberimizde…

SERAY SEVER KİMDİR?

Oyuncu Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

SABAH ŞEKERLERİ'Nİ SUNDU

Başarılı sunucu, 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yaptı. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, "Sabah Şekerleri" programını sunmaya başladı. Ardından Erhan Yazıcıoğlu ile ''Seç Bakalım'', Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

O ŞİMDİ ASKER FİLMİNDE YER ALDI

2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide oynayan Sever, Aynı yıl "Ev Hali" isimli dizi, "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" adlı tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde rol aldı. 2002 yılında "O Şimdi Asker" isimli sinema filminde oynadı. 2003 yılında "Kurtlar Vadisi" isimli dizinin ilk 22 bölümünde oynadı. 2003 yılında TRT'de "Esir Şehrin İnsanları" dizisinde oynadı, 2002 yılında "Krypton" isimli yarışma programda yer alan Seray Sever, 2004 yılında "Popstar" isimli yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 2004 yılında "Turkstar", "Tatil Aşkları", Birol Güven'in "Çocuklar Ne Olacak" isimli dizisi ve Hakan Yılmaz ile birlikte "Sevgili Karım" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2004 ve 2005 yılında 3 sezon yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışmasında sunuculuk yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ KOZMETİK MARKASINI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

2005 yılında Yasemin Yalçın ile "AB'nin Yolları Taştan" isimli dizi, 2005 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı "Banyo" isimli sinema filminde yer alan Seray Sever, 2005 yılında Ali Atıf Bir ile birlikte Cine 5'de, "Başka Yerde Yok" adlı programı yaptı. 2007 yılında Metin Şentürk ile birlikte ''Sabahın Körü'' programını sundu. 2008 yılında "Zodyak" isimli yapım şirketini kurdu. ''Ekosantrik'' adlı ekonomi programını sundu. Dünyaca ünlü kozmetik markası Kiehl's Türkiye'ye getirdi. 2008 yılında "Maskeli Beşler: Kıbrıs" filminde rol aldı.

ERAY SÜNBÜL İLE EVLENDİ

Seray Sever, 1994 yılında henüz 21 yaşındayken ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evliliği boşanmayla sonuçlandı. Daha sonra Kürşat Başar, Hakan Altun, Ömer Durak gibi isimlerle birlikte olsa da 2018 yılından bu yana Eray Sünbül ile evli.