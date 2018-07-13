Tepedoğan Köy Camisi Hizmete Açıldı

Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan köyünde yapımı tamamlanan 250 kişilik cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, cami yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Özcan, caminin birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın sonucunda tamamlanarak ibadete açıldığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tepedoğan Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Gömeç cami inşaatı için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Açılış sonrası şehit Yılmaz Gündüz'ün babası Tünay Gündüz, şehidin anısına cami açılışına katılan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Karayakup Belde Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, Müftü Emrah Kandemir, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve vatandaşlar katıldı.