Tepedeki 5 asırlık ardıç, zamana meydan okuyor

SİVAS merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarındaki hakim tepede tek olan 5 asırlık ardıç, görüntüsü ile dikkat çekerken, köylüler tescillenmesini istiyor.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyü yakınlarına hakim tepede bulunan ve yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ardıç ağacı dikkat çekiyor. Bulunduğu tepeye çıkılması zor olan ağacı görenlere yalnız görüntüsü ilginç geliyor. Köy sakinlerinin altında bir yatır olduğuna inandıkları ardıç ağacının yanında kurak mevsimlerde yağmur duası yapılıyor, kurban kesiliyor, adak adanıyor. Dronla havadan da görüntülenen ardıç ağacının köy halkı, tescillenmesini istiyor.

'KİMSE KESEMİYOR VE ELİNİ DE VURAMIYOR'

Köy sakinlerinden Ahmet Yapmaz, "Biz tepede tek başına asırlardır duran ardıç ağacının bulunduğu noktayı tekke olarak kabul ediyoruz. O ağaç yaklaşık 500 senedir var. Kimse kesemiyor ve kimse elini de vuramıyor. Ben 60 yaşındayım. Kendimi bildim bileli orada duruyor. Daha önce oraya çıktım, yanına gittim. Biz yağmur yağmadığı zaman gidip kurban kesiyoruz. Orası boş bir yer değil" dedi.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI