Tepecik'te kız isteme merasimi sonrası 6 ev karantinaya alındı
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Tepecik'te kız isteme merasimi sonrası 6 ev karantinaya alındı

Tepecik'te kız isteme merasimi sonrası 6 ev karantinaya alındı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde 9 kişide korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina tedbir amaçlı karantinaya alındı.

21.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:57

Tepecik'te kız isteme merasimi sonrası 6 ev karantinaya alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde 9 kişide korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tepecik beldesinde 6 binada yaşayan 9 kişi de Kovid-19 vakalarının görüldüğünü söyledi.

Kovid-19'un kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığı ihtimali üzerine beldede 6 ev Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Tepecik Belediye Başkanı Ahmet Tekin," Son günlerde Korona virüs konusunda normalleşmeye gidilmesi ile bazı kişilerin buna dikkat etmemesi ve düğündür, nişandır, misafirliğe gidilip gelinmesi neticesi vakalarda artış görüldü. Vatandaşlarımıza sosyal mesafeye uymaları, zaruri ihtiyaçlar halinde çıkılmaması, maske takmaları ve birbirlerine gidilip gelinmemesi konusunda önceden olduğu gibi şimdi de uyarılarımızı yapıyoruz. Tepecik Beldemizde şu an için 6 evde 9 kişide vaka tespiti oldu" dedi.

Kaymakam Kara, "Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filiyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, yayılımını engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık."

Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Karantinaya alınan binaların bulunduğu sokaklarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

Cami ve belediye hoparlöründen de sık sık uyarılar gerçekleştiriliyor.

Tepecik'te kız isteme merasimi sonrası 6 ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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