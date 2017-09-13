Tepebaşında Kafkas Rüzgarı Esti

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında konser programları devam ediyor.



ETİ Eski Fabrika alanında gerçekleşen konserde sevilen sanatçı Gülcan Altan sahneye çıkarken, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Derneği halk dansları ekipleri 'Şıblej' ve 'Sıble' oyunlarını sergiledi. Konserde Çerkezce, İspanyolca ve Türkçe şarkılar seslendiren Gülcan Altan, davetlilere oldukça keyifli bir gece yaşattı. Büyük beğeni toplayan ve ayakta alkışlanan Altan, "Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 11'inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda sizlerle bizleri buluşturan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Toprak insana şekil veriyor, insanda küçücük elleriyle o toprağı yoğurmaya çalışıyor. Çok güzel bir sempozyum" şeklinde konuştu. Gülcan Altan, daha sonra Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' türküsünü davetlilerle hep bir ağızdan söyledi.



"İnşallah bu güzellikler sonraki nesiller ile devam eder"



Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihan Ertok da konserde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Biz Eskişehir'de bütün kültürel derneklerle, insanlarla hep iç içe ve barış içinde beraberce yaşıyoruz. Kültürlerimizi birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu güzellikler sonraki nesiller ile devam eder. Ben bu kültürlerin değerlerini bilen ve bu kültürlere değer veren çok kıymetli Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da bu kültürlere verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gülcan Hanım bizleri ve Kafkas Kültürünü sanat camiasında en iyi şekilde temsil ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum."



Konser programı alkışlar eşliğinde sona erdi. Öte yandan sempozyum kapsamında düzenlenen konser programları 14 Eylül akşamı saat 20.30'da Altan Özdil ile devam edecek. - ESKİŞEHİR