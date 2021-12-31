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Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı şekilde geçirebilmesi için gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı şekilde geçirebilmesi için gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde ve marketlerde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde; işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları kontrol ediliyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı bir biçimde geçirmesi için her yılbaşında olduğu gibi bu sene de 7/24 mesai yapacak. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

Tepebaşı Zabıtası yılbaşı mesaisinde

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