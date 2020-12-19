Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
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Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

19.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:07
Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunmasına ilişkin Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakanlıklarca faaliyetleri belirlenen iş yerlerinin genelgelere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu, koronavirüs tedbirlerinin alınması, sosyal mesafe şartları gibi hususları titizlik ile inceleniyor. Şuanda faaliyetlerine devam eden lokantalar, restoranlar, pastane ve benzeri işyerlerinin herhangi bir risk oluşmaması için gerekli bilgilendirme ve denetimler aksatılmadan sürdürülüyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:07:40. #1.15#
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