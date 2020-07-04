Tepebaşı ve Sinop kardeş olma yolunda
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Tepebaşı ve Sinop kardeş olma yolunda

Tepebaşı Belediyesi ile Sinop Belediyesi'nin "Kardeş Şehir" olması Belediye Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile kabul edildi.

Tepebaşı ve Sinop kardeş olma yolunda
04.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:56

Tepebaşı Belediyesi ile Sinop Belediyesi'nin "Kardeş Şehir" olması Belediye Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile kabul edildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği birbirinden önemli projeler, gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda takdir toplamaya ve rol model olmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi'nin başta Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi başta olmak üzere Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği gibi projelerini ilgiyle takip eden Sinop Belediyesi, "Kardeş Şehir" olma istediğini Tepebaşı Belediyesi'ne iletti. Olumlu değerlendirilen talep, Tepebaşı Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Talep, Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçerken; oturuma başkanlık yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yerel yönetimler ile kurulan kardeşlik ilişkilerinin ve iş birliklerinin önemine inandığını belirtti. Başkan Ataç, "İki güzel kentin, iki güzel belediyesinin kardeşliğini ortaya koyacak bu beraberliğin, güzel paylaşımları beraberinde getireceğine inanıyorum, Kardeş belediyelerimiz ile her zaman önemli fikir alışverişleri ve güç birliği içindeyiz. Değerli Sinop Belediyesi ile de bu anlamda karşılıklı iş birliği ve dayanışma içinde olacağız. Meclis kararımızın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

İki belediyenin kardeş şehir olması ile sosyal, kültürel ve teknik konularda iş birliği, karşılıklı yardımlaşma ve görüş alışverişi amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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