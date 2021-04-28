Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme
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Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme

Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarının kurulacağını günlerde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarının kurulacağını günlerde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yetkililer; Tunalı, Uluönder, Yeşiltepe, Çamlıca ve Sütlüce semt pazarlarının, 29 Nisan Perşembe günü kent halkının hizmetinde olacağını bildirdi. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kurulacak pazar yerlerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından genelge ile duyurulan tedbirler kapsamında semt pazarları, kısıtlama boyunca kurulmayacak.

Denetimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme
Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme
Tepebaşı semt pazarları için yeni düzenleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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