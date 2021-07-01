Tepebaşı'nın tecrübeleri anlatıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Yerel Yönetim Reformu Projesi deneyim paylaşımı toplantısına katılarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve bu kapsamda yaptığı çalışmaları aktardı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Yerel Yönetim Reformu Projesi deneyim paylaşımı toplantısına katılarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve bu kapsamda yaptığı çalışmaları aktardı.

Tepebaşı Belediyesi'nin de katılımı ile düzenlenen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) Projesi deneyim paylaşımı toplantısı, online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray, Tepebaşı Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yaptığı çalışmaları aktardı. 2013 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olan Tepebaşı Belediyesi, verdiği taahhüt kapsamında Sürdürülebilir Eylem Planı hazırlayarak, bu doğrultuda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Verdiği azaltma hedefleri doğrultusunda bölge bazında tüketim verilerini toplayarak raporlayan Tepebaşı Belediyesi, sera gazı emisyonlarının azaltmasından dolayı Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi tarafından başarı rozetine (Etki azaltım rozeti) layık görüldü ve ödüllendirildi. Demiray, verdiği bilgiler kapsamında, 2030 yılı için de İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olan Tepebaşı Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Projesi, 2014-2020 yıllarını kapsayan REMOURBAN Projesi, düşük karbon ayak izi için enerji etkin bina projesi gibi örnek çalışmalarından da bahsetti.

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu Yerel Yönetim Reformu Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Avrupa Komisyonu mali desteğiyle yürütülüyor. Projenin genel amacı, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye'de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanması olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı