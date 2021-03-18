Tepebaşı'nın Sultanları galibiyetle başladı
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Tepebaşı'nın Sultanları galibiyetle başladı

18.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:58
Tepebaşı'nın Sultanları galibiyetle başladı

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Lig 1. Grup yükselme maçlarına, Viranşehir Eğitimgücü karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile başladı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Lig 1. Grup yükselme maçlarına, Viranşehir Eğitimgücü karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile başladı. Başkan Ataç takımı tebrik ederken, "Şehrimiz, kızlarımızın arkasında. Kalan play-off maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçirdikleri başarılı sezonun ardından play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını aldıkları ilk galibiyet için kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 2. Grubu'nu ikincilikle tamamlayarak bir üst lige yükselmek üzere Ankara'da oynanan play-off müsabakalarına katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçında Viranşehir Eğitimgücü'nü 20-25, 23-25 ve 18-25'lik setler ile 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Başarıyla tamamlanan maçın ardından takımı ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Ataç da "Başarılı geçen sezonun ardından kızlarımız, play-off maçlarına da net bir skor ile galibiyet alarak başladı. Şehrimiz, kızlarımızın arkasında. Kalan play-off maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

C grubunda yer alan ekip, kalan müsabakalarda Fethiye Doğa Sporları ve İskofya Spor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nın Sultanları galibiyetle başladı
Tepebaşı'nın Sultanları galibiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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