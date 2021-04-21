Tepebaşı'nın iklim politikaları anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin enerji ve iklim çalışmaları, I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'nde anlatılırken, iklim değişikliği konusunda Tepebaşı Belediyesi'nin öncü çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin enerji ve iklim çalışmaları, I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'nde anlatılırken, iklim değişikliği konusunda Tepebaşı Belediyesi'nin öncü çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi, çevrim içi olarak 16-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'nde yer aldı. Küresel risklerin hepsini beraberinde sürükleyen iklim değişikliğini, sağlıklı bir gelecek için en az hasarla atlatmanın çözümlerinin ele alındığı kongreye, Tepebaşı Belediyesi'nden iki uzman katıldı. Uzmanlar, "Başkanlar Sözleşmesi'nin İklim Politikaları Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Örneği" ve "Tepebaşı Neden Sürdürebilir Bir Kent Ekosistemine Sahip" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda, Başkanlar Sözleşmesi'nin imzalanmasında sonra Tepebaşı Belediyesi'nde yapılan ve ivme kazanan enerji ve iklim çalışmaları ile belediyenin iklim değişikliği ile mücadelede nasıl bir ekosistem kurduğu hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Bu kapsamda 2014 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, 2014-2020 yıllarını kapsayan REMOURBAN Projesi, düşük karbon ayak izi için enerji etkin bina projesi gibi Tepebaşı Belediyesi'nin bu alanda gerçekleştirdiği örnek çalışmalardan bahsedildi.

Öte yandan dünyanın geleceği açısından büyük önem arz eden iklim değişikliği konusunda Tepebaşı Belediyesi'nin öncü çalışmalar yürütmeye devam edeceği de bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı