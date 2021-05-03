Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
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Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar

Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yetiştirdiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yetiştirdiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği on binlerce çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmayı sürdürüyor. Çiçek üretimine yaz-kış devam edilirken, seralarda yetişen yıllık ortalama 200 bin çiçek, Tepebaşı'nın görünümüne güzellik katıyor. Tepebaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretirken; yaz-kış üretime devam ediliyor.

Tepebaşı'nın parkları ve sokakları rengarenk bir görünüm kazıyor

Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanmış oluyor. Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Seralarda üretilen menekşe, Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, horozibiği, ipek çiçeği, sardunya, çok yıllık yıldız çiçeği, aster, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit papatyası ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi, belediye ekiplerince sürüyor.

Vatandaşlar da kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar
Tepebaşı'nın dört bir yanını süslüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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