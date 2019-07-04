Tepebaşı'ndan kadın üreticilere bir destek daha

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalar ile kadın üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda kurulacak olan Kadın Üretici Satış Noktası, 13 Temmuz Cumartesi günü Batıkent Belde Evi bahçesinde açılacak.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve uygulamalar ile kadın üreticilerin emeklerini kazanca dönüştürmeleri için imkan sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Batıkent Belde Evi bahçesinde kurulacak olan Kadın Üretici Satış Noktası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal mahalle sakini kadınlar ile yapılan anket çalışmalarının devamında her kırsal mahalleden satış yapmak isteyen kadın üreticiler belirlenerek sisteme dahil edildi.

Kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlamak üzere Batıkent Belde Evi bahçesinde cumartesi günleri kurulacak olan Kadın Üretici Satış Noktası'nda kendi ürettikleri; hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarnası, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünleri satışa sunabilecek.

Üreticilere ücretsiz tezgah ve çadır gibi imkanların sağlanacağı uygulama öncesinde, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından katılımcılar için eğitim çalışması düzenlendi. Eğitime; Yukarı Söğütönü, Satılmışoğlu, Çalkara, Tandır, Esentepe, Karadere, Keskin ve Kızılinler mahallelerinden 30 üretici kadının yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, Kırsal Kalkınma Kurulu adına Çetin Toraman ve diğer ilgililer katıldı.

"Türkiye'ye örnek bir çalışma olacağına inanıyorum"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak 2001 yılından bu yana kadın emeğinin ön plana çıkması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Tepebaşı Belediyesi'nin birçok çalışmasının olduğu gibi bunun da Türkiye'ye örnek olacağına inandığını belirten Başkan Ataç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belde Evlerinde üretim yapan kadınlarımız, ürettiklerini Hanımeli Sokak'ta 3-4 yıldır satıyorlar ve son derece mutlular. Çünkü emekleri değerlenmeye başladı. Aynı şekilde sizin de bu emeklerinizin değerlenmesi çok önemli. Haftaya cumartesi günü diliyoruz Kadın Üretici Satış Noktasının açılışını yapacağız. Yaklaşık 30 kadınımız bu pazarımızda yer alacak. Bir takım koşullar var, bunlarla ilgili sizler bilgilendirileceksiniz. Çünkü ticaret yaparken hata yapmamak lazım. Sizlerle birlikte karşılıklı olarak hiçbir hata yapmadan bu işi götürelim. Ben inanıyorum çok iyi olacak. Tahmin ediyorum çok da yoğun bir ilgiyle karşılaşacaksınız. Sizin ne kadar çok kendi elinizle, emeğinizle ürettiğiniz malınız olursa o kadar mallarınız da değerlenecek. Bu projenin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan satış noktasının devamlılığını sağlamak, Eskişehirlilere kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmak amacı ile düzenlenen eğitimde; kişisel hijyen ve gıda hijyeni, pazarlama, gıda güvenliği ve denetim, gıdanın hazırlanışı ve muhafazası gibi konular ele alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA