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Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Hanımeli Sokağı'nda gerçekleştirdiği programda emekçi kadınların 8 Mart'ı kutlanarak karanfil takdim edildi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Hanımeli Sokağı'nda gerçekleştirdiği programda emekçi kadınların 8 Mart'ı kutlanarak karanfil takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, Hanımeli Sokağı'nda Eskişehirlilere satış yapan kadınlar bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kadınlar için 8 Mart 2016 tarihinde hizmete kazandırdığı Hanımeli Sokağı 6'ncı yaşına girmeye hazırlanırken, sokakta haftanın 7 günü emeğini kazanca dönüştüren yaklaşık 100 kadın, 8 Mart'ı kutladı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Hanımeli Sokağı sakini emekçi kadınlara teşekkür belgesi ve karanfil takdim edildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da Başkan Ataç adına kadınları tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

Tepebaşı'ndan emekçi kadınlara kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kadınlar Günü, Tepebaşı, Emekçi, Mart, Yerel, Haberler

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