Tepebaşı'ndan çocuklara yarıyıl etkinlikleri

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin yarıyıl tatili kapsamında gerçekleştirdiği jimnastik etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yarıyıl tatiline çıkan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca Tepebaşı Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde; salı ve perşembe günleri jimnastik, cuma günleri de çocuk yogası etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen jimnastik etkinliği çocukların; bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyalleşme ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi faydalar sağlıyor.

Pandemi tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR