Tepebaşı'ndan atık uyarısı
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Tepebaşı'ndan atık uyarısı

Tepebaşı'ndan atık uyarısı
04.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:49

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, inşaat ve tadilat atıkları konusunda uyarıda bulunarak çevrenin korunması için herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, inşaat ve tadilat atıkları konusunda uyarıda bulunarak çevrenin korunması için herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, inşaat ve tadilat atıkları konusunda bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları ücretsiz olarak alınırken; 5 çuvalı aşan atıklarda ise belli bir hizmet bedeli karşılığında toplanıyor. Evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların tadilat atıklarını, iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişilerden, atıkları döküm sahasına götürdüğüne dair fiş talep etmeleri, kaçak döküm yapanları ihbar etmeleri böylece doğanın korunmasına katkıda bulunmaları da istendi.

Hafriyat atıklarını yasal olarak belirtilen Büyükşehir Belediyesi Döküm Sahası'na dökmeyerek çevreyi kirletenler tespit edildiğinde, kaçak döküm yapanlara Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, cezai işlem uygulandığı, tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Yetkililer, tadilat atıkları ilgili bilgi almak veya ihbarda bulunmak için vatandaşların 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabileceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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