Tepebaşı'ndan amatör spora destek

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 33 spor kulübüne 2 bin 500'er TL nakdi destekte bulundu.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 33 spor kulübüne 2 bin 500'er TL nakdi destek, düzenlenen tören ile teslim edildi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ve 33 spor kulübünün yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Tepebaşı'nda spora yapılan yatırımlardan bahsederek, "Hiç unutmuyorum; 2010 yılının ilk aylarıydı. Bir görüşmemizde Ahmet Başkanımız Tepebaşı Bölgesi'nde tesis ve kulüp sayısını artırmamız gerektiğini söylemişti. Bugün yardım yaptığımız 33 kulübün de 20 tanesi o görüşmeden sonra yani 2010'dan sonra kuruldu. Tesis olarak da Muttalip sahasını saymazsak bu bölgede hiç futbol sahası yoktu. Şu anda ise Behiç Erkin, Ediz Bahtiyaroğlu, Yunus Emre Tesisleri, Çukurhisar tesisleri gibi birçok tesis hayata geçirildi. Hepsi bu görüşmeden sonra yapıldı. 2010 döneminde 750-800 olan amatör lisanslı sporcu sayısı ise şimdilerde bin 800 - bin 900 civarında. Bu, Tepebaşı Belediyesi'nin amatör spora, sporcuya verdiği değer ile alakalı. Ne kadar destek, tesis, yardım sağlanırsa gördüğünüz gibi sporcu sayısı da çoğalıyor. Ben bu yüzden Ahmet Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünkü yardım için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Tepebaşı'nda bir tane spor sahası yoktu"

Başkan Ataç ise yıllardır spora verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "Biz, amatör spor kulüplerimizi gerçekten desteklemek için yola çıktık. O zaman da söyledik, amatör kulüplerimize destek olacağımızı her dönem ifade ettik. Halkımızın spor yapmasında da amatör kulüplerimizin çok büyük bir önemi var, bu açıdan desteklenmeniz değerli. Ülke olarak ekonomik anlamda zor dönemlerden geçiyoruz. Her şeye rağmen yanınızda olmaya da devam edeceğiz. 2010 yılındaki görüşmemizi iyi hatırlıyorum. Mahallelerde spor yapılması bizler için çok önemli. Şunu da ifade etmek isterim; 1999'da göreve geldiğimde Tepebaşı'nda bir tane spor sahası yoktu. Bugün tek bir tesisimizden yılda 25 bin vatandaşımız yararlanıyor. Sadece Anadolu Üniversitesi içinde bir alan vardı. Farklı noktalarda çok sayıda tesisi kentimize kazandırdık. Sadece Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesislerimizi senede 25 bin kişi kullanıyor. Yunus Emre Spor Tesislerimizi 10 bin kişiye yakın kullanan var. Jimnastik salonumuzu çevre illerden gelen sporcular kullanıyor. Biz de bundan dolayı iftihar ediyoruz ve gelecekte daha da güzel işler yapmayı diliyoruz. 2009'dan bu yana süren desteğimizi her zaman spor için sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sadri Atam, Başkan Ataç'a amatör spor kulüpleri adına teşekkür ederek bir Atatürk biblosu armağan etti. Başkan Ataç'ın da Atam ve kulüp yöneticilerine temsili destek çekini takdim etmesi ile tören sona erdi.