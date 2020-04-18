Tepebaşı'ndaki sokak hayvanlarının imdadına yetişiyorlar
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Tepebaşı, Yaşam

Tepebaşı'ndaki sokak hayvanlarının imdadına yetişiyorlar

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan 18-19 Nisan tarihilerinde de sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.

18.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:49
Tepebaşı'ndaki sokak hayvanlarının imdadına yetişiyorlar

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan 18-19 Nisan tarihilerinde de sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla karınlarını doyurmaları zorlaşan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Yetkililer vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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