Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi
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Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

06.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:02
Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi Yunus Timi ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu Porsuk Bulvarı, İsmet İnönü, Cengiz Topel ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddelerindeki kontrollerde, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Araçlarda dezenfektasyonlarının da kontrol edildiği uygulamada, sürücüler ve yolcuların HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, kontrollü normalleşme süreci kapsamında gün boyu denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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