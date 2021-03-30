Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
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Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği

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Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 518 parkın yanı sıra kişi başına düşen 10,08 metrekare yeşil alan miktarı ile örnek olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 518 parkın yanı sıra kişi başına düşen 10,08 metrekare yeşil alan miktarı ile örnek olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. Tepebaşı Belediyesi, 2020 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 329 bin 641 metrekarelik 518 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Yine son verilere göre Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10,08 metrekareye ulaşıyor. Öte yandan parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.

Araç ve gereç sayısı 70'e ulaştı

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, bünyesine kattığı yeni araç ve gereçler ile önemli bir avantaj sağlamış oldu.

5 adet çim biçme traktörü, 37 adet çim biçme makinesi ve 28 adet motorlu sırt tırpanı olmak üzere toplam 70 adet biçim ekipmanı, Park Bahçeler Müdürlüğü envanterine katılmış oldu.

Belediye yetkilileri, müdürlük bünyesine katılan yeni araç ve gereçler ile kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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