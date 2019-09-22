Tepebaşı'ndaki muhtarlar piknikte buluştu

22.09.2019 14:58

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği tarafından düzenlenen piknikte mahalle muhtarları ve aileleri bir araya geldi.



Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, mahalle muhtarları ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, etkinliği bölgede bulunan muhtarlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak ile Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan Geçici Hayvan Barınağını tanıtmak için düzenlediklerini söyledi.



"Sahiplendiremediğimiz hayvanları aldığımız yere geri bırakmak zorundayız"



Geçici Hayvan Barınağına ve Doğal Yaşam Merkezine ilişkin bilgiler veren Selek, barınağın 200 hayvan kapasiteli olmasına rağmen bölgedeki hayvan sayısının çokluğuna değindi. Hayvanların en fazla bir ay boyubca barınakta kalabildiğini sözlerine ekleyen Selek, "Bölgemizdeki köpek sayısı 10 bin, kedi sayısı 8 bin civarındadır. Barınağımız 200 hayvan kapasitelidir. Barınakta hayvanları en fazla bir ay tutabiliyoruz. Bu süre zarfında hayvanları sahiplendirmeye çalışıyoruz, sahiplendiremediğimiz hayvanları da aldığımız yere geri bırakmak zorundayız. Burada, sokaklarda yaşayan yılda bin 400 köpek ve kedi kısırlaştırıyoruz, bin 300 hayvan sahiplendiriyoruz, bin hayvanı tedavi ediyoruz ve 2 bin hayvana hem parazit hem de kuduz aşısı yapıyoruz. Burayı yılda en az 30 bin kişi ziyaret eder. Bunun 10 bini okul öğrencileri olup hem burada hem de okullara giderek sokak hayvanları konusunda bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Ayrıca burada atlarımız var ve bunla ilgili 'Ata binmeyen çocuk kalmasın' ve 'Adaptif binicilik' etkinlikleriyle yaklaşık 5 bin çocuğumuzu ata bindiriyoruz. Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak sizlerin sorunlarını ve isteklerinizi ilgili birimlere ileterek, çözümlemeyerek, her zaman yanınızda oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra konuşan Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise birlik ve beraberliğin gelişmesi açısından bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Tepebaşı Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, etkinlik Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve Eskişehir'in sevilen sanatçısı Salim Özkara'nın verdiği konser ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA