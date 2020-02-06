Tepebaşı'nda voleybol heyecanı
Haberler » Yaşam » Tepebaşı'nda voleybol heyecanı - Haberler

Tepebaşı'nda voleybol heyecanı

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası, 5 takımın katılımı ile başladı.

06.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:03
Tepebaşı'nda voleybol heyecanı

Belediyesi Müdürlükler Arası Turnuvası, 5 takımın katılımı ile başladı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı artırmak amacı ile düzenlenen voleybol turnuvası, 5 takımın katılımı ile başladı.


Yunus Emre Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada maçlar, düzenlenen fikstür programı çerçevesinde oynanıyor. Puanlama usulünde oynanan maçlarda, toplamda en yüksek puana ulaşan takım turnuvayı kazanacak. Centilmenlik ve örnek mücadele ruhu ile oynanan müsabakalar, seyir zevki açısından da üst düzeyde gerçekleşiyor.


10 müsabakanın ardından neticelenecek turnuva, madalya töreni ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler