Tepebaşı'nda voleybol heyecanı

06.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:03

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası, 5 takımın katılımı ile başladı.



Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı artırmak amacı ile düzenlenen voleybol turnuvası, 5 takımın katılımı ile başladı.



Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada maçlar, düzenlenen fikstür programı çerçevesinde oynanıyor. Puanlama usulünde oynanan maçlarda, toplamda en yüksek puana ulaşan takım turnuvayı kazanacak. Centilmenlik ve örnek mücadele ruhu ile oynanan müsabakalar, seyir zevki açısından da üst düzeyde gerçekleşiyor.



10 müsabakanın ardından neticelenecek turnuva, madalya töreni ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA