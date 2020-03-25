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Sağlık Bakanlığı, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Güncel

Tepebaşı'nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Korona virüs tehlikesine karşı ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılık ile sürdüğünü belirtti.

25.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:05
Tepebaşı'nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Korona virüs tehlikesine karşı ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılık ile sürdüğünü belirtti. Başkan Ataç, "Halk sağlığını önceliğinde alınan tedbirler, ekiplerimiz tarafından titizlik ile sürdürülüyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte hayata geçirdiği tedbirler ile halk sağlığını koruma altına almak için çalışmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da alınan önlemlerin, belirlenen program çerçevesinde hızla uygulanmaya başladığını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'nin, birçok alanda ve yüzlerce noktada çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

"Yüzlerce noktada ilaçlama"

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı ilaçlama çalışmalarına değinen Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tehlikesinin dünyada kendisini göstermesiyle ana hizmet binası ile birlikte bünyesindeki onlarca merkezin de ilaçlama işlemini yaptı. Ekiplerimiz kısa sürede resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere okul, cami gibi yerlerinde aralarında olduğu toplam 420 noktada ilaçlama yaparken, çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Ekiplerimiz, merkezleri özenle ilaçlayarak hijyenik bir hale getirdi. Ayrıca ilçe genelindeki tüm ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilgilendirme ve denetleme çalışmaları hız kazandı"

Korona virüse karşı gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarına da değinen Başkan Ataç, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, pazarcı esnaflarımıza Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarını hatırlatıcı broşürler ve eldivenler dağıtıyor. Ayrıca pazaryerlerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları da büyük bir titizlik ile devam ediyor. Ekiplerimiz, esnaflarımızı hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarırken, pazaryerleri de temizlik ekiplerince özenle temizleniyor. Kapalı pazar alanlarını da hijyenik bir hale getiriyoruz. Sorumluluk alanımızdaki kapalı işyerlerinin de denetleme çalışmaları aksatılmadan devam ediyor" diye konuştu.

"TEBEV koronavirüse karşı yalnız bırakmıyor"

Ayrıca Korona virüs ile mücadele döneminde Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların da devam ettiğini belirten Başkan Ataç, "Maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza TEBEV ile destek olmaya devam ediyoruz. Kayıtlı vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması için eczane ve market-pazar alışverişlerini de yapıyoruz. Ayrıca diğer ihtiyaçların karşılanması için de çalışmalar Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde yürütülüyor" şeklinde konuştu.

"Mahallelerde bahar temizliği"

Başkan Ataç Korona virüs mücadelesinde hijyenin büyük önem taşıdığına da vurgu yaparken, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yoğun bir çalışma sürdürdüğünü söyledi. Ataç, "Tüm mahallelerimizde detaylı şekilde temizlik çalışması yapıyoruz. Bahar temizliği çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerimizin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanarak ve süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekiplerimiz, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntülerin önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan duyduklarını memnuniyeti belirtiyor" sözlerini kullandı.

"Kaldırımlar ve yollar titizlik ile temizleniyor"

Çalışmaların kaldırımlarda ve yollarda yoğunlaştığını belirten Başkan Ataç, "Belirlenen program dahilinde kamusal alanlarda ve mahallelerde yoğun bir çalışma sürdürülürken, gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerini kullanıyoruz. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar ve yollar, Tepebaşı Belediyesi ekiplerince titizlik ile temizleniyor. Kaldırımlar, çalışmalar neticesinde hijyenik bir hal kazanıyor" diye söyledi.

"Mavi Masa 7/24 vatandaşların yanında"

Kent halkının, Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşma zorluğu çekmediğini kaydeden Başkan Ataç, "444 44 26 numaralı Mavi Masa hattımızdan vatandaşlarımız istedikleri zaman bizlere ulaşabiliyor. Bizlere ulaşan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri de yine Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

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"Belediye işlemleri "Online" yapılabiliyor"

Başkan Ataç, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceğini de söyleyerek, "Tepebaşı halkı, "www.tepebasi.bel.tr" web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor. Ayrıca tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, şikayet bildirimi gibi işlemler de web sitemizden online olarak yapılabiliyor. Buradan vatandaşlarımız için "Canlı Destek" hizmeti de sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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