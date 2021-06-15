Tepebaşı'nda üreticinin emeğine sahip çıkılıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilerin emeğine sahip çıkılması noktasında rol oynamaya devam ederken, ocak ayından bu yana depoda 650 ton ürünün muhafazası yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilerin emeğine sahip çıkılması noktasında rol oynamaya devam ederken, ocak ayından bu yana depoda 650 ton ürünün muhafazası yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu'yla üreticilerin mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca küçük üreticilere belirli bir metrekarelik alana kadar ücretsiz kullanımı sağlanan depo, pandemiyle mücadelenin verildiği kısıtlama ve kapanma dönemlerinde de hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ocak ayından bu yana 650 ton ürün muhafaza edildi

2021 yılının ocak ayından bu yana depoda; kıvırcık marul, ıspanak, elma, kuşkonmaz, maydanoz, taze soğan, mor lahana, karnabahar, bakla, enginar, brokoli ve havuç olmak üzere 650 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi. Üreticilere, yükleme ve tasnif noktasında da hizmet verilen Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda; ürünlerin kısa sürede tazeliğini kaybetmeden vatandaşla buluşması da sağlanıyor.

Depodan istifade eden üreticiler ise, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinin karşılığını almalarında büyük katkısı olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı