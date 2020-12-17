Tepebaşı'nda ücretsiz atık toplama hizmeti
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Tepebaşı'nda ücretsiz atık toplama hizmeti

17.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:49
Tepebaşı'nda ücretsiz atık toplama hizmeti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ederken, vatandaşların kül ve cüruf atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak topluyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ederken, vatandaşların kül ve cüruf atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak topluyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşan vatandaşların, kül ve cüruf atıklarından, mobilya, ev eşyası ve tadilat atıklarına kadar her türlü atığı gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler kül ve cüruf atıklarını her gün, mobilya ve ev eşyası atıklarını çarşamba günleri ve 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere 50 çuvala kadar olan tadilat atıklarını da salı ve çarşamba günleri topluyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşlardan kül ve cüruf atıklarını uygun tenekeler içerisinde çıkartmalarını isterken, konteynır uygulamasının yapıldığı mahallelerde de çöplerin konteynırların kenarlarına değil, içerisine atılması gerektiğine dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda ücretsiz atık toplama hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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