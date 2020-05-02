Tepebaşı'nda sokak hayvanları için mama bırakıldı
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Tepebaşı'nda sokak hayvanları için mama bırakıldı

Tepebaşı'nda sokak hayvanları için mama bırakıldı
02.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:57

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Yetkililer, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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