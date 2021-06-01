Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
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Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor

Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, yeniden faaliyete geçen kıraathanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, yeniden faaliyete geçen kıraathanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Kıraathane işletmecilerinin talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.

Bugüne kadar yüzlerce noktada ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, kıraathaneleri hijyenik hale getiriyor. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara korona virüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor
Tepebaşı'nda kıraathaneler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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