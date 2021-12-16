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Tepebaşı'nda kar ile mücadele çalışmaları başladı

Tepebaşı'nda kar ile mücadele çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yarımca, Tandır ve Karadere mahallelerinde mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte Tepebaşı Belediyesi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Yarımca, Tandır ve Karadere mahallelerinde mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte Tepebaşı Belediyesi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mevsimin ilk etkili kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başladı. 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı çalışma gerçekleştiriyor. Yarımca, Tandır ve Karadere mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan dolayı kırsal mahalle sakini vatandaşlar da memnuniyetini belirtiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kar yağışına karşı tüm tedbirlerin alındığını, personelin 2 adet kepçe, 7 adet beko loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile mesai yaptığını, çalışmaların da kış mevsimi boyunca aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

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