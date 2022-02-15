Tepebaşı'nda imara ilişkin çalışmalar tamamen dijital ortama taşınıyor

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediyedeki imara ilişkin tüm çalışmaları dijital ortama taşıdıklarını belirterek, " Eskişehir'in müteahhitleri işlerini belediyeye gelmeye gerek kalmadan halledebilecekler" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'deki meslek grupları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç ve yardımcıları, son olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren müteahhitler ile buluştu. Gerçekleşen toplantıda müteahhitlerin sorunlarını dinleyen Ataç, belediyedeki dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Hepimiz Eskişehir'e değer katmak üzere görev yapıyoruz. Birbirimizi anlamamız, daha güzel bir ortamda çalışabilmemiz adına iletişim halinde olmamız çok değerli. Tepebaşı Belediyemizdeki imara ilişkin çalışmaları da tamamen dijital ortama taşıyoruz, işlerinizi belediyeye gelmenize gerek kalmadan halledebileceksiniz. İmardan sorumlu arkadaşlarım da yanımızda. Ben insanların konuşabilmesini çok önemsiyorum. Birbirimizi anlayarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tepebaşı bu güzel noktalara ulaştıysa, Türkiye'nin parlayan yıldızı olduysa bunda çok büyük emek var. Eskişehirlilerin birbirini anlaması sayesinde bugünlere gelebildik. Bu açıdan birbirimizi çok iyi anlamamız ve yardımcı olmamız lazım. Böylelikle tüm sıkıntıları aşacağımıza, kentimize hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz alan müteahhitler de ekonomideki kötü gidişatın sektöre etkileri, artan inşaat maliyetlerinin sektöre olumsuz yansımaları konularında görüşlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR