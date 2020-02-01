Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları sürüyor

01.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:59

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Tepebaşı Belediyesinin halk sağlığına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.



Ayrıca yaya ve araç trafiğinin durgun olduğu zamanların tercih edildiği çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa'nın 444 44 26 numaralı telefonunu arayarak bildirebileceğini de belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA