Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce mahalledeki sokak ve parklarda bulunan bitkilerin ilaçlanması için özel ekip kuruldu. Ekip, bölge genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölge sınırları içindeki park ve sokaklarda bulunan bitkilerde iklimden kaynaklı oluşan böcek ve benzeri zararlılarla mücadelesi için bir ekip oluşturuldu. Ekipler, bölge genelindeki park ve sokaklarda bulunan bitkilerin ilaçlamasını rutin olarak gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, mahalle bazında yapılan ilaçlama çalışmalarının ilk turunun tamamlandığını, ikinci tur ilaçlama işlemlerinin ise haziran ayı itibari ile tekrar başladığını ve belli bir program dahilinde sürdüğünü bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA