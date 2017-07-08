Tepebaşı'nda İlaçlama Çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca devam eden alan kontrol ve mücadele çalışmalarının yanı sıra, yaz aylarında da araç üstü ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Hava sıcaklıklarının giderek arttığı yaz döneminde vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için yoğun biçimde çalışmalarını sürdüren ilaçlama ekipleri, sinek ve sivrisinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde ve kırsal alanlarda haşere ile mücadele eden ekipler yıl boyunca rögarlar, foseptikler ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Özellikle hayvancılık yapılan yerlerde gübrelikler ve sinek üreme potansiyeline sahip sulak alanların bulunduğu mevkilerde planlanan program dahilinde ilaçlama yapan ekipler, 51 merkez mahallede ULV yöntemiyle açık alan ilaçlaması yapıyor.



Yetkililer, amaçlarının bölge halkına temiz ve sağlıklı bir ortam sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguluyor. Öte yandan vatandaşların haşere konusunda istek ve önerilerini iletmek üzere Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa'ya ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR