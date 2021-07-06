Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor
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Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor

Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sabah egzersizleri programına katılan vatandaşlar, açık havada spor yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sabah egzersizleri programına katılan vatandaşlar, açık havada spor yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava egzersizleri, Eskişehirlileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah egzersizleri de Eskişehirli kadınlardan ilgi görüyor. Salı ve perşembe günleri sabah ve akşam olmak üzere düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, güne açık havada spor ile başlamanın oksijen alımı ve kan dolaşımının artması ile gün içinde fiziksel ve psikolojik olarak daha kaliteli vakit geçirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Öte yandan sabah yapılan sporun, kalp sağlığını korumada etkili olduğu ve vücut direncini önemli derecede artırdığı biliniyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor
Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor
Tepebaşı'nda gün spor ile başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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