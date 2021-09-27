Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor. Belediye yetkilileri, üniversite okumak için kente gelen gençlere de merkez kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10. kuruluş yılını geride bırakırken, sağladığı olanaklar ile kentteki genç nüfusun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken, eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek veren Gençlik Merkezleri, kentin üç farklı noktasında hizmet veriyor. Her yıl on binlerce genci ağırlayan 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri, gençlerin kentteki en sevdiği mekanların başında geliyor.

Gençlik Merkezleri gençlerin hizmetinde

Öte yandan üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gelen öğrenciler de Gençlik Merkezleri'nden hemen her konuda bilgi ve destek alabiliyor. Belediye yetkilileri, Gençlik Merkezleri'nin kentteki gençlere hizmet amacı ile faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, öğrencilerin de yardıma ihtiyaç duydukları konularda merkezlere başvuruda bulunabileceklerini ifade ediyor.

2 Eylül Gençlik Merkezi Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde, 29 Ekim Gençlik Merkezi Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak da ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi de Yenibağlar Mahallesi'nde hizmet veriyor.

Düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerden haber dar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından @esktgm kullanıcı adı ile Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Güzel Sözler Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Özge Özpirinçci
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Valentin Rosier Gökhan Töre Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tepebaşı'nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:29:04. #1.11#