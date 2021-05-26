Tepebaşı'nda fen işleri tüm hızıyla çalışıyor
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Tepebaşı'nda fen işleri tüm hızıyla çalışıyor

Tepebaşı'nda fen işleri tüm hızıyla çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Tunalı mahallesi Pehlivanlar sokak, Güllük mahallesi Baysal, Yüzügüllü ve Efeler sokak, Şeker mahallesi Şahinbey ve Aksungur sokak, Çamlıca mahallesi Şehit Yüksel Gül, Yavuzbey ve Derepınar sokakta devam ediyor. Ekiplerin kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Hoşnudiye mahallesi Altın, İskender ve Sağın sokak, Yeşiltepe mahallesi Ekinci sokak ile Şirintepe mahallesi Ülkümen sokak yer alıyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Tunalı, Şeker, Muttalip, Mollaoğlu ve Keskin mahallelerinde sürüyor.

Öte yandan Şarhöyük ve Aşağı Söğütönü mahallesinde yeni yol açma çalışmaları ile çöp konteynerleri için cep yapım çalışmaları da ekipler tarafından devam ettiriliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda fen işleri tüm hızıyla çalışıyor
Tepebaşı'nda fen işleri tüm hızıyla çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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